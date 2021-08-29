Скончался легендарный актер

30 августа, 00:02

Актер телесериалов и кино Эдвард Аснер, получивший семь премий «Эмми», умер в возрасте 91 года. Об этом сообщают его родственники в Twitter.

«С сожалением сообщаем, что сегодня утром мирно скончался наш любимый глава семьи. Слова не могут выразить нашу грусть. Поцелуй в голову — спокойной ночи, папа. Мы любим тебя», — говорится в сообщении.

За свою карьеру Аснер получил семь премий «Эмми», причем пять из них за роль одного и того же персонажа — грубого, но милого репортера Лу Гранта в «Шоу Мэри Тайлер Мур». Позже он стал известен также как актер озвучки – его голос звучит в популярном мультфильме «Вверх».

Актер скончался в своем доме в Тарзане, пригороде Калифорнии, уточняет «Газета.ру» со ссылкой на New York Times.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).