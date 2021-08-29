Скончался легендарный актер

Актер телесериалов и кино Эдвард Аснер, получивший семь премий «Эмми», умер в возрасте 91 года. Об этом сообщают его родственники в Twitter.

«С сожалением сообщаем, что сегодня утром мирно скончался наш любимый глава семьи. Слова не могут выразить нашу грусть. Поцелуй в голову — спокойной ночи, папа. Мы любим тебя», — говорится в сообщении.

За свою карьеру Аснер получил семь премий «Эмми», причем пять из них за роль одного и того же персонажа — грубого, но милого репортера Лу Гранта в «Шоу Мэри Тайлер Мур». Позже он стал известен также как актер озвучки – его голос звучит в популярном мультфильме «Вверх».

Актер скончался в своем доме в Тарзане, пригороде Калифорнии, уточняет «Газета.ру» со ссылкой на New York Times.