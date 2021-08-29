Коротченко: На освобожденную от почти 30-летней армянской оккупации территорию Карабаха возвращается жизнь

29 августа, 22:20

На освобожденную от почти 30-летней армянской оккупации территорию Карабаха возвращается жизнь, строятся новые аэропорты, отели, восстанавливаются разрушенные армянами жемчужины архитектуры и культуры, имеющие мировое значение.

Армения считала Карабах своим. Почему тогда они там ничего не построили, а только разрушали до состояния как после ковровых бомбардировок? Наверное потому, что это была не их земля, а Азербайджана.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).