Коротченко: На освобожденную от почти 30-летней армянской оккупации территорию Карабаха возвращается жизнь

На освобожденную от почти 30-летней армянской оккупации территорию Карабаха возвращается жизнь, строятся новые аэропорты, отели, восстанавливаются разрушенные армянами жемчужины архитектуры и культуры, имеющие мировое значение.

Армения считала Карабах своим. Почему тогда они там ничего не построили, а только разрушали до состояния как после ковровых бомбардировок? Наверное потому, что это была не их земля, а Азербайджана.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.