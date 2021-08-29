В США вновь задумались об отставке Байдена

Часть американских конгрессменов на своих страницах в Twitter выступила с критикой президента США Джо Байдена после того, как он якобы заснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом, что впоследствии было опровергнуто.

«Немедленно отстраните Джо Байдена! Наша страна находится в опасности, когда ее контролирует человек, который даже не может бодрствовать на встрече с премьер-министром Израиля. Мы уже видели его решения в качестве главнокомандующего! 13 погибших и деморализованные войска!», — написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Согласна с ней и другая член Конгресса США — Лорен Боберт. «Просыпайтесь, Джо. Вам нужно подписать заявление об увольнении!», — пишет она.

До этого американский конгрессмен Джефф Дункан предложил объявить импичмент президенту из-за «провала внешней политики» в Афганистане. В одном из своих постов он подчеркнул, что политика президента США в Афганистане привела к гибели американцев, а также к тому, что тысячи американских граждан и союзников «были брошены под угрозой пыток, захвата, содержания в заложниках или убийства в руками талибов (организация запрещена в России) или других террористических сил».