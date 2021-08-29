В США вновь задумались об отставке Байдена

29 августа, 22:13

Часть американских конгрессменов на своих страницах в Twitter выступила с критикой президента США Джо Байдена после того, как он якобы заснул на встрече с премьером Израиля Нафтали Беннетом, что впоследствии было опровергнуто.

«Немедленно отстраните Джо Байдена! Наша страна находится в опасности, когда ее контролирует человек, который даже не может бодрствовать на встрече с премьер-министром Израиля. Мы уже видели его решения в качестве главнокомандующего! 13 погибших и деморализованные войска!», — написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Согласна с ней и другая член Конгресса США — Лорен Боберт. «Просыпайтесь, Джо. Вам нужно подписать заявление об увольнении!», — пишет она.

До этого американский конгрессмен Джефф Дункан предложил объявить импичмент президенту из-за «провала внешней политики» в Афганистане. В одном из своих постов он подчеркнул, что политика президента США в Афганистане привела к гибели американцев, а также к тому, что тысячи американских граждан и союзников «были брошены под угрозой пыток, захвата, содержания в заложниках или убийства в руками талибов (организация запрещена в России) или других террористических сил».

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).