Ильхам и Мехрибан Алиевы получили информацию о генплане Шуши

29 августа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой был представлен генеральный план города Шуша.

Президент и первая леди были проинформированы о том, что при подготовке генплана за основу бралось сохранение исторического величия города. Все проекты, реализуемые в культурной столице Азербайджана, будут основаны на единстве истории и современности, и вскоре, как и прежде, Шуша превратится в один из красивейших городов мира.

Кроме того, наряду с имеющимися в городе 36,2 км дорог, в городе запланировано строительство 17,6 км новых дорог.

Также генплан предусматривает строительство «зеленых коридоров» с целью сохранения и развития ландшафта в соответствии с рельефом города.

В Шуше предусматривается строительство нового жилого массива общей площадью 46,765 кв. метров. Он будет включать 6 кварталов, население которых составит 2 тыс. 020 человек. Таким образом, в жилмассиве запланировано строительство 25 домов.

29 августа был заложен фундамент 3-, 4- и 5-тиэтажных домов 1-го квартала. Они будут построены в типичном для Шуши архитектурном стиле.

