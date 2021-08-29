Ильхам и Мехрибан Алиевы получили информацию о генплане Шуши

29 августа, 21:52

29 августа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой был представлен генеральный план города Шуша.

Президент и первая леди были проинформированы о том, что при подготовке генплана за основу бралось сохранение исторического величия города. Все проекты, реализуемые в культурной столице Азербайджана, будут основаны на единстве истории и современности, и вскоре, как и прежде, Шуша превратится в один из красивейших городов мира.

Кроме того, наряду с имеющимися в городе 36,2 км дорог, в городе запланировано строительство 17,6 км новых дорог.

Также генплан предусматривает строительство «зеленых коридоров» с целью сохранения и развития ландшафта в соответствии с рельефом города.

В Шуше предусматривается строительство нового жилого массива общей площадью 46,765 кв. метров. Он будет включать 6 кварталов, население которых составит 2 тыс. 020 человек. Таким образом, в жилмассиве запланировано строительство 25 домов.

29 августа был заложен фундамент 3-, 4- и 5-тиэтажных домов 1-го квартала. Они будут построены в типичном для Шуши архитектурном стиле.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).