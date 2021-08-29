Хуситы нанесли удары по авиабазе Йемена

29 августа, 21:22

Не менее семи человек погибли, более 50 получили ранения в воскресенье в результате ударов йеменских повстанцев-хуситов по базе ВВС Йемена «ан-Анад» в провинции Лахидж на юге страны.

Представитель южного командования вооруженных сил Йемена Мухаммед Накиб заявил в эфире межарабского телеканала «аль-Джазира», что хуситы нанесли несколько ударов ракетами и с беспилотников.

Телеканал приводит свидетельства местных жителей, которые сообщили, что слышали в районе базы несколько громких взрывов.

Хуситы пока не дали никаких комментариев относительно происшедшего, отмечает «аль-Джазира».

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).