Хуситы нанесли удары по авиабазе Йемена

Не менее семи человек погибли, более 50 получили ранения в воскресенье в результате ударов йеменских повстанцев-хуситов по базе ВВС Йемена «ан-Анад» в провинции Лахидж на юге страны.

Представитель южного командования вооруженных сил Йемена Мухаммед Накиб заявил в эфире межарабского телеканала «аль-Джазира», что хуситы нанесли несколько ударов ракетами и с беспилотников.

Телеканал приводит свидетельства местных жителей, которые сообщили, что слышали в районе базы несколько громких взрывов.

Хуситы пока не дали никаких комментариев относительно происшедшего, отмечает «аль-Джазира».

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.