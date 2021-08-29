Эксперты Moody’s назвали рентабельность азербайджанских банков одной из лучших в СНГ

29 августа, 19:26

Показатели рентабельности банковского сектора Азербайджана являются одними из лучших на пространстве СНГ.

Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody’s.

Согласно заявлению агентства, это, в частности, объясняется тем, что на розничный сегмент банковского сектора, который обычно является наиболее трудоемким и затратным, приходится менее половины от этого бизнеса.

«Розничный сегмент растет, и кредитование физических лиц увеличилось с 39 процентов на конец 2019 года до 41 процента на начало 2021 года», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что по итогам 2020 года соотношение расходов к прибыли в банковском секторе Азербайджана составило 43 процента, и Азербайджан по этому показателю опередил Украину (75 процентов), Беларусь (52 процента), Россию и Узбекистан (по 45 процентов).

Напомним, что ранее Moody’s прогнозировало, что реальный рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 3,5 процента, и он будет подкреплен ослаблением связанных с коронавирусом ограничений, а также увеличением добычи нефти и газа. По прогнозам агентства, рост экономики Азербайджана в ближайшие два — три года составит в среднем около трех процентов.

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