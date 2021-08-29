Отбеливание негативно влияет на состояние зубов

Исследователи из Университета Торонто установили, что нанесение на зубы геля, содержащего всего 10% пероксида карбамида, снижает содержание органики в зубной эмали до 50%. При этом в магазинах продают гель для отбеливания зубов, в котором концентрация этого вещества достигает 35%.

Пероксид карбамида больше известен под названием гидроперит. При добавлении в воду он превращается в раствор перекиси водорода и мочевины. Примечательно, что таблетки гидроперита до появления современных красок для волос женщины использовали для превращения в блондинок, пишет «Вокруг света» со ссылкой на Nature.

Проводя исследование, команда использовала 64 коренных зуба, удаленных по медицинским показаниям у людей в возрасте от 14 до 21 года. Тридцать зубов разделили на три группы. Одна из них была контрольной, а зубы из двух других групп подвергли отбеливанию гелем с пероксидом карбамида.

Для одной группы был выбран гель с концентрацией пероксида карбамида 5%, для другой — 16%. Зубы подвергали ежедневному воздействию отбеливающего геля в течение четырех часов на протяжении двух недель и содержали в искусственной слюне между процедурами.

После отбеливания ученые провели анализ и пришли к выводу, что гели с концентрацией пероксида карбамида в 5% и 16% снижают содержание органических веществ в эмали наполовину. Зубы становятся пористыми и восприимчивыми к проникновению пероксида в дентин и пульпу зуба. По словам исследователей, использование более низких концентраций пероксида карбамида (5%) было бы менее вредным, но при этом эффект отбеливания будет не столь заметным и быстрым.

В любом случае покупателей средств для отбеливания зубов следует предупреждать о влияние процедуры на здоровье полости рта, считают исследователи.