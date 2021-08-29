Отбеливание негативно влияет на состояние зубов

29 августа, 17:54

Исследователи из Университета Торонто установили, что нанесение на зубы геля, содержащего всего 10% пероксида карбамида, снижает содержание органики в зубной эмали до 50%. При этом в магазинах продают гель для отбеливания зубов, в котором концентрация этого вещества достигает 35%.

Пероксид карбамида больше известен под названием гидроперит. При добавлении в воду он превращается в раствор перекиси водорода и мочевины. Примечательно, что таблетки гидроперита до появления современных красок для волос женщины использовали для превращения в блондинок, пишет «Вокруг света» со ссылкой на Nature.

Проводя исследование, команда использовала 64 коренных зуба, удаленных по медицинским показаниям у людей в возрасте от 14 до 21 года. Тридцать зубов разделили на три группы. Одна из них была контрольной, а зубы из двух других групп подвергли отбеливанию гелем с пероксидом карбамида.

Для одной группы был выбран гель с концентрацией пероксида карбамида 5%, для другой — 16%. Зубы подвергали ежедневному воздействию отбеливающего геля в течение четырех часов на протяжении двух недель и содержали в искусственной слюне между процедурами.

После отбеливания ученые провели анализ и пришли к выводу, что гели с концентрацией пероксида карбамида в 5% и 16% снижают содержание органических веществ в эмали наполовину. Зубы становятся пористыми и восприимчивыми к проникновению пероксида в дентин и пульпу зуба. По словам исследователей, использование более низких концентраций пероксида карбамида (5%) было бы менее вредным, но при этом эффект отбеливания будет не столь заметным и быстрым.

В любом случае покупателей средств для отбеливания зубов следует предупреждать о влияние процедуры на здоровье полости рта, считают исследователи.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).