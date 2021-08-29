Производство вина во Франции может рухнуть

Производство вина во Франции в 2021 году может упасть до «исторически низких» уровней и составить от 32,6 млн до 35,6 млн гектолитров. Таким образом оно снизится на 24-30% в годовом выражении, говорится в заявлении Минсельхоза страны, которое приводит «Форбс».

Это худший показателя для французского виноделия с 1945 года, отмечает телеканал BFMTV. Прошлый антирекорд был поставлен в 2017 году, когда в стране было произведено 35,6 млн гектолитров вина.

Причина спада в экстремальных погодных условиях. В апреле почти все винодельческие регионы Франции, включая Шампань, Прованс и Долину Роны, пострадали от неожиданных заморозков. Наиболее пострадавшими от холодов оказались ранние сорта винограда мерло и шардоне.

Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди ранее назвал влияние заморозков на отрасль «возможно крупнейшей агрономической катастрофой начала XXI века». По его оценке, холодная погода сказалась на урожае 10 из 13 винодельческих регионов и затронула «сотни тысяч гектаров» полей.

По производству вина ударило и слишком дождливое лето, отметили в Минсельхозе. Из-за повышенной влажности на виноградниках начали распространяться болезни. Например, в Эльзасе сильные ливни привели к распространению грибковой болезни, от которой пострадал виноград пино. В Божоле, где произрастают более поздние сорта винограда, на растениях появилась плесень и черная гниль. Болезни распространились также на Шампань, Шаранту и виноградники юго-запада Франции.