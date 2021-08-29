Ильхам и Мехрибан Алиевы присутствовали на открытии бюста Моллы Панаха Вагифа в Шуше

29 августа, 18:27

29 августа в городе Шуша состоялось открытие бюста гениального азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа.

В открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Было сообщено, что бюст Моллы Панаха Вагифа, изготовленный из бронзы в 1957 году, был установлен в качестве надгробного памятника недалеко от Джыдыр дюзю в 1958 году, а затем в 1976 году перенесен ближе к дому поэта в Шуше. Перед открытием мавзолея Вагифа в 1982 году бюст и территория вокруг него были отремонтированы, а постамент памятника был заменен. Во время оккупации города Шуша в 1992 году бюст подвергся армянскому вандализму и был разрушен.

По указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева в этом году памятник был отреставрирован на основе первоначального эскизного проекта его автора — заслуженного деятеля искусств Хаят Абдуллаевой.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева бюст, изготовленный из бронзы, был возвращен на прежнее место и установлен рядом с домом Моллы Панаха Вагифа в Шуше.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).