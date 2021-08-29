Ильхам и Мехрибан Алиевы открыли в Шуше памятник Гаджибейли

29 августа в городе Шуша состоялось открытие памятника выдающемуся азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли.
В открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
29 августа в городе Шуша состоялось открытие памятника выдающемуся азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли.
В открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.
«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).