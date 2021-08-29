Еще 4010 новых случаев ковида в Азербайджане

29 августа, 17:10

За минувшие сутки в Азербайджане выявлен 4010 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, — 2898 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 41 человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 417996 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 361128 человек благополучно прошли лечение, 5553 пациента клиник скончались.

Лечение 51315 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4431053 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 16536 — за минувшие сутки.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).