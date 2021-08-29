Еще 4010 новых случаев ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлен 4010 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, — 2898 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 41 человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 417996 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 361128 человек благополучно прошли лечение, 5553 пациента клиник скончались.

Лечение 51315 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4431053 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 16536 — за минувшие сутки.