Эрдоган: Возможно, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан вместе смогут поддержать позитивные шаги талибов

«Турецкая разведка продолжает встречи с талибами. Мы, Турция, хотим, чтобы Афганистан быстро вышел из сложившейся ситуации, потому что афганский народ не может нести такую нагрузку».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после своего визита в Боснию и Герцеговину и Черногорию. Его слова приводит АПА.

Президент Турции напомнил, что в Афганистане еще не сформировано правительство: «Мессиджи талибов мягкие, но согласуются ли они с тем, что было сказано 20 лет назад? Здесь есть сомнения. Нам нужно внимательно наблюдать за процессом. Среди погибших в результате недавних террористических атак есть и члены движения «Талибан». Посмотрим, как талибы будут отстаивать свои амбиции, связанные с государственным строительством. В течение 20 лет мы оказывали Афганистану всяческую поддержку в области инфраструктуры и строительства. Но талибы создали серьезные проблемы на севере Афганистана. Например, Рашид Дустум, нынешний друг Турции, был вынужден покинуть Афганистан из-за угроз. Все это заставляет задуматься. Мы не знаем, что будет завтра. Возможно, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан вместе смогут поддержать позитивные шаги, предпринятые талибами. В этом случае и нам хотелось бы оказать поддержку. Нужно открыть нам двери для поддержки работы в строительстве, инфраструктуре. Поэтому турецкая разведка сейчас проводит встречи с представителями «Талибана». Мы никогда не сможем найти решение проблемы, не проведя дипломатических переговоров и не сев за стол переговоров. Если Турция получит такое предложение, то мы его оценим».

Р.Т.Эрдоган также коснулся желания талибов защищать безопасность Кабульского аэропорта и попросить Турцию о поддержке только для эксплуатации аэропорта: «Как такое может быть? Если талибы будут обеспечивать безопасность аэропорта, то как мы можем объяснить это миру, если эти места снова превратятся в море крови?».