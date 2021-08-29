Папа Римский призвал христиан к молитве и посту на благо Афганистана

Франциск, папа Римский, выразил соболезнования в связи с терактом в Кабуле и призвал христиан к молитве и посту во имя примирения.

Об этом он заявил в традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

«Слежу с огромной озабоченностью за ситуацией в Афганистане. И молюсь за погибших в терактах. Благодарю всех, кто помогает этому страдающему народу. И прошу продолжать работать над примирением во имя будущего», — сказал Франциск (цитата по ТАСС).

«В такие исторические моменты мы не можем оставаться безразличными, этому нас учит история церкви. Как от христиан это требует от нас особых усилий, поэтому прошу молиться и придерживаться поста, прося у Бога милосердия», — продолжил он.