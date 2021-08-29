Азербайджан опроверг ложь Еревана

29 августа, 14:00

Информация о нарушении азербайджанской стороной режима прекращения огня и обстреле по нескольким направлениям, а также о получении ранений азербайджанскими военнослужащими, не соответствует действительности, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

«Информация, распространяемая противоположной стороной, является полностью ложной и провокационной. Распространяя такого рода ​​информацию, армянская сторона стремится скрыть информацию о погибших и раненых в ходе вооруженных столкновений в частях армянской армии», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

«Напротив, 29 августа с 01:40 до 02:10 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении поселка Демирчидам Кельбаджарского района со своих позиций в поселке Зод Басаркечарского района с применением оружия различного калибра. Противник был подавлен ​​ответным огнем. Официально заявляем, что раненых в частях азербайджанской армии нет», — подчеркнули в Минобороны.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).