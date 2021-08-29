МЧС Казахстана: В воинской части близ Тараза возможны повторные взрывы

29 августа, 12:37


Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин рассказал о ситуации с тушением пожара в воинской части в Байзакском районе, где в четверг взорвались боеприпасы и погибли люди.

По его словам, по состоянию на воскресенье, 29 августа, остаются два склада, где имеются очаги различного тления. Там работают саперы и службы пожаротушения Минобороны.

«Там имеется ряд неразорвавшихся боеприпасов. Подразделения МЧС подвозят воду для тушения и проводят мероприятия, связанные с возвращением эвакуированных жителей. Сейчас на месте работает комиссия по оценке ущерба имущества. Я думаю, что в ближайшие дни приступим непосредственно к восстановлению разрушенного имущества», — говорит Юрий Ильин.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).