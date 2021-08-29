МЧС Казахстана: В воинской части близ Тараза возможны повторные взрывы



Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин рассказал о ситуации с тушением пожара в воинской части в Байзакском районе, где в четверг взорвались боеприпасы и погибли люди.

По его словам, по состоянию на воскресенье, 29 августа, остаются два склада, где имеются очаги различного тления. Там работают саперы и службы пожаротушения Минобороны.

«Там имеется ряд неразорвавшихся боеприпасов. Подразделения МЧС подвозят воду для тушения и проводят мероприятия, связанные с возвращением эвакуированных жителей. Сейчас на месте работает комиссия по оценке ущерба имущества. Я думаю, что в ближайшие дни приступим непосредственно к восстановлению разрушенного имущества», — говорит Юрий Ильин.