Cборная Азербайджана завоевала свою 11-ю медаль в Токио



Азербайджан завоевал еще одну медаль на Летних Паралимпийских играх Токио-2020.

Лидер нашей сборной по парадзюдо Ильхам Закиев занял третье место на Паралимпийских играх, передает Apasport.az.

Это произошло после того, как его соперник Ширин Шарипов (Узбекистан) отказался от участия в поединке за бронзовую медаль. В итоге сборная Азербайджана завоевала свою 11-ю медаль в Токио. У нашей команды 8 золотых и 3 бронзовых медали.

Это четвертая паралимпийская медаль в карьере Закиева. Лидер нашей сборной завоевал золотые медали в Афинах-2004 и Пекине-2008, а также бронзовые медали в Лондоне-2012 и Токио-2020.