Cборная Азербайджана завоевала свою 11-ю медаль в Токио

29 августа, 12:01


Азербайджан завоевал еще одну медаль на Летних Паралимпийских играх Токио-2020.

Лидер нашей сборной по парадзюдо Ильхам Закиев занял третье место на Паралимпийских играх, передает Apasport.az.

Это произошло после того, как его соперник Ширин Шарипов (Узбекистан) отказался от участия в поединке за бронзовую медаль. В итоге сборная Азербайджана завоевала свою 11-ю медаль в Токио. У нашей команды 8 золотых и 3 бронзовых медали.

Это четвертая паралимпийская медаль в карьере Закиева. Лидер нашей сборной завоевал золотые медали в Афинах-2004 и Пекине-2008, а также бронзовые медали в Лондоне-2012 и Токио-2020.

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Токио-2020: Эльвин Астанов завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд

29 августа, 10:27


Азербайджан завоевал очередную золотую медаль на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Сегодня утром азербайджанский спортсмен Эльвин Астанов завоевал золотую медаль в толкании ядра и установил новый мировой рекорд – 8,77 м, передает АПА.

Это второй рекорд, установленный азербайджанскими спортсменами на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

С победой Э. Астанова количество золотых медалей, завоеванных Азербайджаном в командном зачете, достигло 8, а в командном зачете наша страна занимает 6-е место.