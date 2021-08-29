Токио-2020: Эльвин Астанов завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд



Азербайджан завоевал очередную золотую медаль на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Сегодня утром азербайджанский спортсмен Эльвин Астанов завоевал золотую медаль в толкании ядра и установил новый мировой рекорд – 8,77 м, передает АПА.

Это второй рекорд, установленный азербайджанскими спортсменами на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

С победой Э. Астанова количество золотых медалей, завоеванных Азербайджаном в командном зачете, достигло 8, а в командном зачете наша страна занимает 6-е место.