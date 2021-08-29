В Бразилии открыли статую Будды выше статуи Христа в Рио-де-Жанейро



Гигантскую статую Будды открыли в субботу в дзен-буддийском монастыре в Ибирасу, на севере бразильского штата Эспириту-Санту. Это самое большое изваяние Будды в Бразилии, уточняет телеканал Globo.

Возведение монумента завершилось еще в октябре 2020 года, а в декабре того же года было проведено его освящение по буддийскому обряду — ритуал «открытия глаз». В апреле текущего года должно было состояться открытие 350-тонной статуи из железобетона, однако этим планам помешала пандемия коронавируса.

Вместе с тем еще до открытия статуя стала привлекать немало народу. Как уточнили в монастыре, посмотреть на нее каждые выходные сюда приезжают порядка 4 тыс. человек, сообщает Globo. Сделать это можно бесплатно и в любое время.

Высота монумента составляет 35 метров, что на 5 метров выше, чем знаменитая статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро, которая, хоть и является визитной карточкой страны, уступает габаритами другим бразильским изваяниям. Так, уже сейчас в городе Элой-Мендес в штате Минас-Жерайс есть другой монумент, посвященный Спасителю, высотой 31,5 м, а в городе Энкантаду в штате Риу-Гранди-ду-Сул строится еще одна 35-метровая статуя Христа-Заступника.