Паралимпиада в Токио-2020: Дурсадаф Керимова вышла в финал



В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.

В женских соревнованиях Дурсадаф Керимова (+70 кг) победила Анастасию Гарник (Украина) и Мэг Эммерих (Бразилия), выйдя в финал. Здесь она встретится с Зариной Байбатиной (Казахстан), передает «Репорт».

Ильхам Закиев (+100 кг) в стартовой схватке выиграл у Джека Ходжсона (Великобритания), выйдя в четвертьфинал. Здесь он уступил Ван-Гьен Чои (Южная Корея). В утешительном бою его соперником будет Теодор Субба из Ямайки.

Завершил турнир Кянан Абдуллаханлы (100 кг), который в стартовой схватке проиграл Шарифу Халилову (Узбекистан).