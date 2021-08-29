Паралимпиада в Токио-2020: Дурсадаф Керимова вышла в финал

29 августа, 08:54


В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.

В женских соревнованиях Дурсадаф Керимова (+70 кг) победила Анастасию Гарник (Украина) и Мэг Эммерих (Бразилия), выйдя в финал. Здесь она встретится с Зариной Байбатиной (Казахстан), передает «Репорт».

Ильхам Закиев (+100 кг) в стартовой схватке выиграл у Джека Ходжсона (Великобритания), выйдя в четвертьфинал. Здесь он уступил Ван-Гьен Чои (Южная Корея). В утешительном бою его соперником будет Теодор Субба из Ямайки.

Завершил турнир Кянан Абдуллаханлы (100 кг), который в стартовой схватке проиграл Шарифу Халилову (Узбекистан).

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Токио-2020: Эльвин Астанов завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд

29 августа, 10:27


Азербайджан завоевал очередную золотую медаль на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Сегодня утром азербайджанский спортсмен Эльвин Астанов завоевал золотую медаль в толкании ядра и установил новый мировой рекорд – 8,77 м, передает АПА.

Это второй рекорд, установленный азербайджанскими спортсменами на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

С победой Э. Астанова количество золотых медалей, завоеванных Азербайджаном в командном зачете, достигло 8, а в командном зачете наша страна занимает 6-е место.