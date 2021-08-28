На Паралимпиаде в Токио выступил террорист, приговоренный к 84 годам

29 августа, 00:27

Испанский пловец Себастьян Родригес Велозо принял участие в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

По информации «Спорт-Экспресс» парализованный спортсмен является террористом, который был осужден на 84 года за убийство. Велозо получил паралич нижних конечностей в результате затяжной голодовки. Во время тюремного заключения он вместе с другими сокамерниками устроил затяжную голодовку, которая длилась 432 дня. Он был единственным, кто выжил, причем Велозо в конце концов заставили поесть.

В результате спортсмен получил повреждение некоторых внутренних органов, а его нижние конечности были парализованы.

Когда Велозо выпустили из тюрьмы в начале 1996 года, он занялся плаванием.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.