США начали вывод своих военных из аэропорта Кабула

США начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула. Об этом информировал на брифинге пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы начали отходить», — сказал он, отказавшись уточнить, сколько военных США сейчас находятся в Кабуле.

В свою очередь генерал Хэнк Тейлор, также участвовавший в брифинге, пояснил, что американские военные продолжают операцию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев. Завершение операции намечено на 31 августа. По словам Тейлора, на эвакуационных рейсах помимо людей вывозят также некоторое военное оборудование и технику. «Там есть оборудование <…> на этих рейсах, так изначально и планировалось», — сказал он.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на неназванного американского чиновника, сейчас в аэропорту Кабула остаются менее 4 тыс. военнослужащих США. Кирби ранее сообщал, что по состоянию на 25 августа в аэропорту афганской столицы находились 5,4 тыс. американских военных.