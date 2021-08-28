США начали вывод своих военных из аэропорта Кабула

28 августа, 22:45

США начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула. Об этом информировал на брифинге пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы начали отходить», — сказал он, отказавшись уточнить, сколько военных США сейчас находятся в Кабуле.

В свою очередь генерал Хэнк Тейлор, также участвовавший в брифинге, пояснил, что американские военные продолжают операцию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев. Завершение операции намечено на 31 августа. По словам Тейлора, на эвакуационных рейсах помимо людей вывозят также некоторое военное оборудование и технику. «Там есть оборудование <…> на этих рейсах, так изначально и планировалось», — сказал он.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на неназванного американского чиновника, сейчас в аэропорту Кабула остаются менее 4 тыс. военнослужащих США. Кирби ранее сообщал, что по состоянию на 25 августа в аэропорту афганской столицы находились 5,4 тыс. американских военных.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.