Запасы рыбы в Каспийском море сократились в сотни раз

28 августа, 22:29

Нынешнее состояние Каспийского моря свидетельствует о том, что оно уже не то, каким было 30-40 лет назад, в нем не осталось прежних запасов рыбы. Исследования показали, что они сократились в сотни раз.

Об этом сказал директор Центра исследований биоресурсов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мехман Ахундов, сообщает Trend.

«Каспий — это замкнутый водоем, поэтому необходимо сохранить оставшиеся виды рыбы», — сказал Ахундов.

По его словам, если в мире насчитывается 23 тысячи видов рыбы, то в Каспийском море их всего до 120.

«В азербайджанском секторе Каспия насчитывается до 80 видов рыбы. Для увеличения рыбных запасов мы занимаемся размножением ценных видов и выпускаем их в водоемы, но этого недостаточно. По сравнению с 2005 годом, уровень воды в Каспии понизился на 1,5 метра. За последние 10 лет водосток Куры сократился на 40-50 процентов. Такой же процесс наблюдается и на Волге. В последние годы морская вода смешивается с водами Куры в нижнем ее течении. В этой ситуации рыба не может нереститься, то есть ее запасы будут сокращаться. В ближайшие годы мы вообще станем свидетелями исчезновения некоторых видов рыбы. Единственный путь – это разведение рыбы, прекращение ее лова. Для этого должна быть разработана программа, стратегия, приняты серьезные меры», — сказал Ахундов.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.