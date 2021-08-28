Экипаж турецкого самолёта принял роды у афганской беженки

Во время эвакуационного рейса турецкого национального перевозчика Turkish Airlines у гражданки Афганистана родилась девочка, состояние ее и женщины хорошее, заявил РИА Новости представитель авиакомпании.

«В связи с политической нестабильностью в Афганистане граждане этой страны стремятся покинуть ее. Во время выполнения нашей авиакомпанией эвакуационного рейса у гражданки Афганистана начались роды. Экипаж нашего самолета помог женщине благополучно родить, состояние девочки и роженицы хорошее», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что когда у женщины начались роды, бортпроводники по громкой связи спросили у пассажиров, есть ли среди них врач, однако доктора не оказалось. «Наши сотрудники проходит соответствующее обучение, поэтому врачами пришлось поработать им. Девочку назвали Хавва», — добавил представитель авиакомпании.

По его словам, в связи с экстренной ситуацией самолет совершил посадку в Кувейте и после проведения необходимого контроля состояния роженицы и младенца благополучно долетел до конечного пункта путешествия — Бирмингема. Афганцы, которых принимает Великобритания, работали в британских организациях в Афганистане.