Экипаж турецкого самолёта принял роды у афганской беженки

28 августа, 21:15

Во время эвакуационного рейса турецкого национального перевозчика Turkish Airlines у гражданки Афганистана родилась девочка, состояние ее и женщины хорошее, заявил РИА Новости представитель авиакомпании.

«В связи с политической нестабильностью в Афганистане граждане этой страны стремятся покинуть ее. Во время выполнения нашей авиакомпанией эвакуационного рейса у гражданки Афганистана начались роды. Экипаж нашего самолета помог женщине благополучно родить, состояние девочки и роженицы хорошее», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что когда у женщины начались роды, бортпроводники по громкой связи спросили у пассажиров, есть ли среди них врач, однако доктора не оказалось. «Наши сотрудники проходит соответствующее обучение, поэтому врачами пришлось поработать им. Девочку назвали Хавва», — добавил представитель авиакомпании.

По его словам, в связи с экстренной ситуацией самолет совершил посадку в Кувейте и после проведения необходимого контроля состояния роженицы и младенца благополучно долетел до конечного пункта путешествия — Бирмингема. Афганцы, которых принимает Великобритания, работали в британских организациях в Афганистане.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.