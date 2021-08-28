В Армении за бездействие арестовали офицера, участвовавшего в 44-дневной войне

В Армении арестован офицер, участвовавший в 44- дневной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.
«В результате полномасштабных следственных и иных процессуальных действий, предпринятых в рамках уголовного дела, рассматриваемого в Следственном комитете РА, приобретена достаточная фактическая информация о том, что во время военного положения, объявленного правительством Республики Армения 27 сентября 2020 года, в целях спасения собственной жизни ответственный офицер артиллерийского дивизиона N-ской воинской части Армии обороны, майор, проявил бездействие, повлекшее за собой тяжелые последствия»,- заявили в ведомстве.