В Армении за бездействие арестовали офицера, участвовавшего в 44-дневной войне

28 августа, 20:14

В Армении арестован офицер, участвовавший в 44- дневной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

«В результате полномасштабных следственных и иных процессуальных действий, предпринятых в рамках уголовного дела, рассматриваемого в  Следственном комитете РА, приобретена достаточная фактическая информация о том, что во время военного положения, объявленного правительством Республики Армения 27 сентября 2020 года, в целях спасения собственной жизни ответственный офицер артиллерийского дивизиона N-ской воинской части Армии обороны, майор, проявил бездействие, повлекшее за  собой тяжелые последствия»,- заявили в ведомстве.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.