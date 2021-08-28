Американские войска начали покидать аэропорт Кабула

Американские военнослужащие начали выводить силы из аэропорта Кабула.
Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.
Американские военнослужащие начали выводить силы из аэропорта Кабула.
Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.
Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.
«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.
«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.