Британия начинает массовую COVID-вакцинацию подростков

28 августа, 20:30

Правительство Великобритании приказало службе здравоохранения страны подготовиться к программе массовой вакцинации от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет, которая начнется в сентябре. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что первая доза вакцины уже предложена всем подросткам в возрасте 16 и 17 лет, а также детям в возрасте от 12 до 15 лет с определенными основными заболеваниями и тем у кого ослаблен иммунитет.

Британские органы здравоохранения заявили, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna безопасны и эффективны для людей в возрасте от 12 до 17 лет.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.