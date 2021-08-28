Комиссия по ценным бумагам США решила взыскать более $200 тысяч с актера Стивена Сигала, переехавшего в Россию

Окружной суд в Нью-Йорке разрешил Комиссии по ценным бумагам и биржам CША (SEC) добиваться взыскания более 200 тысяч долларов с голливудского актера Стивена Сигала. Об этом сообщает Bloomberg.

SEC обвиняет Сигала в сокрытии доходов от рекламы криптовалюты Bitcoiin2Gen. Актер занимался продвижением Bitcoiin2Gen в 2018 году и, по версии SEC, получил за это 157 тысяч долларов.

В 2020 году Сигал достиг соглашения по спору с SEC. Он обязался выплатить более 330 тысяч долларов в качестве компенсации, но заплатил лишь 75 тысяч и перестал выходить на связь, заявили представители SEC в суде.

Судья Уильям Кунц постановил, что комиссия может добиваться выплаты оставшейся суммы через бизнес-менеджера Сигала. Сам актер, как пишет Bloomberg, сейчас живет в Москве.