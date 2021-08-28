Комиссия по ценным бумагам США решила взыскать более $200 тысяч с актера Стивена Сигала, переехавшего в Россию

28 августа, 19:59

Окружной суд в Нью-Йорке разрешил Комиссии по ценным бумагам и биржам CША (SEC) добиваться взыскания более 200 тысяч долларов с голливудского актера Стивена Сигала. Об этом сообщает Bloomberg.

SEC обвиняет Сигала в сокрытии доходов от рекламы криптовалюты Bitcoiin2Gen. Актер занимался продвижением Bitcoiin2Gen в 2018 году и, по версии SEC, получил за это 157 тысяч долларов.

В 2020 году Сигал достиг соглашения по спору с SEC. Он обязался выплатить более 330 тысяч долларов в качестве компенсации, но заплатил лишь 75 тысяч и перестал выходить на связь, заявили представители SEC в суде.

Судья Уильям Кунц постановил, что комиссия может добиваться выплаты оставшейся суммы через бизнес-менеджера Сигала. Сам актер, как пишет Bloomberg, сейчас живет в Москве.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.