Эксперты назвали главные отличия антител у переболевших коронавирусом и привитых

28 августа, 19:37

Эксперты назвали главные отличия антител у переболевших коронавирусом и привитых. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главного внештатного специалиста по терапии и врачебной практике Минздрава РФ Оксаны Драпкиной, иммунитет после заболевания больше укреплен и лучше защищает от повторного заражения коронавирусной инфекцией.

«Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое — это вирус только, например, на S-белок», — отметила эксперт.

Ответ со стороны антител после вакцинации меньше. Однако специалист все-таки советует вакцинироваться. Таким образом можно избежать заражения и заболевания.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.