Ученый: три чашки кофе в день снижают риск инфаркта на 21 процент

Ежедневное употребление кофе снижает риск сердечных заболеваний. Такую связь выявил профессор центра сердца и сосудов университета Земмельвайса в Венгрии Юдит Симон, его исследование было опубликовано на портале Medical News, сообщает РИА Новости.

Так, например, у людей, выпивающих по три чашки кофе в день, риск смерти от инфаркта ниже на 21 процент, от других сердечно-сосудистых заболеваний — на 17 процентов.

В исследовании приняли участие 468 тысяч человек в возрасте 56 лет. Их разделили на три группы: в первой были те, кто не пьет кофе регулярно, во второй — люди, пьющие до трех чашек в день, а в третью вошли те, кто выпивает больше трех чашек кофе ежедневно.

Анализы фокус-группы изучали в течение 10-15 лет. Были учтены такие факторы, как пол, вес, рост, вредные привычки, занятие спортом, а также потребление овощей, фруктов и мяса.

Ранее британские и немецкие ученые выявили, что употребление в пищу богатых флавоноидами продуктов положительно влияет на уровень давления крови. Дневное потребление 1,6 порции (128 граммов) ягод ассоциировалось со средним снижением кровяного давления на 4,1 миллиметра ртутного столба, а 2,8 бокала (около 360 миллилитров) красного вина — на 3,7 миллиметра ртутного столба.