Массовая драка мигрантов в Москве: полиция задержала 49 человек

В Москве задержали 49 человек после массовой драки в центре города, сообщили РБК в столичном управлении МВД.

Накануне в полицию поступило сообщение о конфликте на Бауманской улице, который перерос в драку. Сколько человек в ней участвовали, не уточняется. По данным МВД, они разбежались до прибытия полицейских.

«Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев, полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек», — заявили в пресс-службе МВД.

На 15 задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП). С остальными провели профилактическую беседу. Информации о пострадавших нет.

По словам источника ТАСС, в драке принимали участие выходцы из Средней Азии. После нее были задержаны, в частности, 12 граждан Кыргызстана, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана.