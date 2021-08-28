Пророссийские сепаратисты обстреляли позиции украинской армии: много раненых

В результате обстрела пророссийскими сепаратистами украинской Авдеевки и ее окрестностей (Донецкая область) 28 августа ранения и боевые травмы получили восемь украинских военных.

Об этом проинформировала в Telegram пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

«В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибра 120 мм и 122 мм соответственно, что запрещено Минскими соглашениями. На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал. Адекватный ответ на обстрелы предоставили ВСУ», – говорится в сообщении.

На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом «боевая активность» оккупантов на Донбассе может увеличиться, предупреждают в делегации.

«К этому нужно быть ситуативно и морально готовыми», – подчеркивается в сообщении.

В ТКГ считают, что боевики провоцируют украинских военных на «неадекватный ответ», чтобы потом на «своем высшем уровне заявить об «агрессивных действиях Украины» и создать напряжение, в идеале – сорвать переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе по теме участия США в таком урегулировании».