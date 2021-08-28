Хулуси Акар поблагодарил Азербайджан за сотрудничество в Афганистане

Азербайджанские миротворцы покинули Афганистан: миссия завершена, в многонациональной операции поставлена точка. А в западных столицах тем временем идет «работа над ошибками» — поиск ответа на вопрос, почему миссия в Афганистане закончилась полным провалом. В СМИ и соцсетях, в числе прочего, активно цитируют мемуары Роберта Гейтса, бывшего министра обороны США, который, в числе прочего, констатировал: «В Кабуле и по всей стране мы и наши партнеры по коалиции, а также неправительственные организации слишком часто решали, какие проекты развития предпринять, не консультируясь с афганцами, не говоря уже о том, чтобы работать с ними или через них над тем, что они хотели и в чем нуждались». То есть, в переводе, одной из причин провала миссии США в Афганистане бывший министр обороны назвал излишнее влияние разнообразных НПО на принятие ключевых решений.

А вот это уже интересно. Особенно на фоне недавнего заявления госсекретаря США Энтони Блинкена: «Мы не будем продвигать демократизацию через дорогостоящие военные интервенции или попытки силой сместить авторитарные режимы. В прошлом мы пытались так поступать, и это не сработало. Какими бы правильными ни были наши намерения, они не сработали. Они очернили само понятие «продвижение демократии»…»

В самом деле, еще недавно многочисленные НПО, прежде всего правозащитные и транснациональные, были во внешней политике США едва ли не священной коровой. Их доклады и исследования воспринимались как божественное откровение и истина в последней инстанции. А торжество демократии, уровень которой чаще всего и оценивали те самые НПО — главной задачей американской дипломатии, в жертву которой приносились и геополитика, и экономические связи, и военное сотрудничество.

«На местах» такая «дипломатия силами самодеятельности», конечно, вызывала вопросы. В Азербайджане напоминали: НПО — не такой уж универсальный инструмент, как это требует считать политическая мода. Что у их активистов предостаточно грехов, от вопиющего непрофессионализма (самодеятельность она и есть самодеятельность) до прямой ангажированности. Что, составляя свои отчеты, их активисты куда чаще, чем это кажется многим, озабочены не отражением реальной картины, а тем, продлят ли им вожделенный грант. В Вашингтоне предпочитали пропускать все это мимо ушей, даже когда приходилось официально извиняться и корректировать, к примеру, отчеты Госдепартамента, посвящённые наркомании.

Но если Блинкен открыто отказывается от силового продвижения демократии, а Гейтс в числе одной из причин провала афганской миссии называет слишком большую роль НПО в принятии решений и формировании политики — это серьезно. Причем вряд ли экс-главу Пентагона можно обвинить в том, что он ушёл «в отрыв от реальности» — особенно на фоне многих деталей нынешнего витка афганской трагедии. Небезызвестная Amnesty International уже в те дни, когда в Кабульском аэропорту люди пытались цепляться за шасси улетающих самолетов, выступала с призывами и воззваниями: «Иностранные правительства должны принять все необходимые меры для обеспечения безопасного выезда из Афганистана для всех, кто рискует стать мишенью талибов». На это массовое бегство отреагировали уже и сами талибы. Их представитель Забиулла Муджахид пожаловался в интервью, что зловредные западные страны вместе со своими гражданами эвакуируют из Афганистана местных квалифицированных специалистов. И возмущённо добавил: «Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать человеческие ресурсы: врачей, преподавателей, других нужных людей. В Америке они могут стать посудомойщиками или поварами. Это бесчеловечно». То, представитель талибов изящно вынес за скобки неудобное обстоятельство, что бегут эти люди именно от власти талибов, и что они сами предпочитают, как бывший афганский министр, разносить пиццу, но не быть казнёнными за сотрудничество с войсками НАТО, наверное, объяснимо. Но вот Amnesty International не торопится комментировать, что пост министра обороны в правительстве талибов занимает сегодня бывший узник Гуантанамо Абдул Каюм Закир, и что бегут афганцы в общем-то от тех, кого эта организация еще недавно с пеной у рта защищала. И это, возможно, яркий и красноречивый, но далеко не самый «весомый» пример того, к чему приводит в политике излишнее увлечение НПО. Замена профессиональной дипломатической работы «грантовой самодеятельностью» ударила по многим сферам, и прежде всего по такой деликатной, как политическое прогнозирование. Где события слишком часто шли и идут не по плану: то для Вашингтона оказывается полной неожиданностью, что Армения, во главе которой стоит «завзятый демократ» Никол Пашинян, отправляет подготовленных с помощью США саперов в состав российской миссии в Сирии, потом начинает «новую войну за новые территории», и начисто ее проигрывает, а в Афганистане 300-тысячная армия просто рассыпается, даже не пытаясь оказать тем же талибам должное сопротивление.

И такие провалы будут продолжаться, пока формирование политики первой сверхдержавы мира будет отдано на аутсорсинг разного рода сомнительной публике, озабоченной главным образом тем, продлят им грант или нет. Если, конечно, в США не вернут в политику ответственность и профессионализм. Которых в последние годы так не хватало.

Нурани