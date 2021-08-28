Около посольства Туркмении в Кабуле задержаны пакистанцы со взрывным устройством

Граждане Пакистана были задержаны в Кабуле боевиками «Талибана» два дня назад рядом с туркменским посольством, у них было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщает в субботу индийская газета Hindustan Times на своей странице в Twitter.

«Заслуживающие доверия сообщения из Кабула свидетельствуют о том, что талибы задержали двух граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством у посольства Туркменистана после теракта в аэропорту Кабула 26 августа», — говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента не сообщаются.