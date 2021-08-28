Лавров обсудит с главой МИД Армении реализацию договоренностей по Карабаху

28 августа, 13:13

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 31 августа в Москве с новым главой МИД Армении Араратом Мирзояном и обсудит реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

«Будет рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая гуманитарные вопросы и разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», — говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

Как отмечают на Смоленской площади, это первая зарубежная поездка главы армянского внешнеполитического ведомства после назначения на этот пост. «Планируется, что министры обстоятельно обсудят дальнейшие шаги по развитию российско-армянского союзничества во всех областях, наращиванию сотрудничества в общих интеграционных объединениях — СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, а также координации позиций в ООН, ОБСЕ и других международных организациях», — указали в МИД РФ.

«Рассчитываем, что предстоящие переговоры в Москве будут способствовать углублению союзнического взаимодействия с Ереваном, укреплению безопасности и стабильности в регионе», — добавили в министерстве.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.