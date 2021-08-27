Лопес никак не продаст свою квартиру в Нью-Йорке

Актриса и певица Дженнифер Лопес уже четыре года продает роскошный пентхаус в Нью-Йорке, снизив его цену до 25 миллионов долларов. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на газету New York Post.

Отмечается, что звезда выставила на продажу двухэтажную квартиру на Манхэттене в 2017 году за 26,95 миллиона долларов, спустя три года после приобретения.

Распрощаться с жильем она решила поняв, что это «не самое подходящее место для жизни».

Лопес приобрела элитную недвижимость площадью 603 квадратных метра за 20 миллионов долларов в 2014 году.

В апартаментах четыре спальни, 11 ванных комнат, отделанных итальянским мрамором, кабинет, просторная гостиная, комната для персонала и четыре террасы площадью почти 300 квадратных метров с видом на Мэдисон-сквер.