Лопес никак не продаст свою квартиру в Нью-Йорке

28 августа, 01:00

Актриса и певица Дженнифер Лопес уже четыре года продает роскошный пентхаус в Нью-Йорке, снизив его цену до 25 миллионов долларов. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на газету New York Post.

Отмечается, что звезда выставила на продажу двухэтажную квартиру на Манхэттене в 2017 году за 26,95 миллиона долларов, спустя три года после приобретения.

Распрощаться с жильем она решила поняв, что это «не самое подходящее место для жизни».

Лопес приобрела элитную недвижимость площадью 603 квадратных метра за 20 миллионов долларов в 2014 году.

В апартаментах четыре спальни, 11 ванных комнат, отделанных итальянским мрамором, кабинет, просторная гостиная, комната для персонала и четыре террасы площадью почти 300 квадратных метров с видом на Мэдисон-сквер.

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«Пашинян объявил, что 21 километр дороги Горис-Капан является территорией Азербайджана»

28 августа, 00:52

Азербайджан потребовал от Армении официально заявить, что она признает 21 километр дороги Горис-Капан азербайджанской территорией, включая два села. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Степан Даниелян.

«Требование выполнено, премьер-министр РА объявил, что 21 километр является территорией Азербайджана (на заседании правительства), а также признал два села территорией Азербайджана, назвав их азербайджанскими названиями. Во избежание неправильного толкования слова премьер-министра РА разъяснили несколько министров и депутатов РА.

«Мало кто понял, что была проведена операция по демаркации и делимитации этой части армяно-азербайджанской границы», — написал Даниелян.