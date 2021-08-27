Евгений Михайлов: «Терпение у России скоро закончится, и она предпримет кардинальные шаги для принуждения Еревана»

27 августа, 15:36

Как известно, с логикой у армянского руководства все очень непросто. В лучшем случае она существуют в рамках высокопарного популизма, мало связанной с действительностью. Стартовавшие вновь в Москве переговоры трехсторонней комиссии по разблокированию транспортных коммуникаций проходят сегодня на фоне странных заявлений премьер-министра Пашиняна. Никол Воваевич продолжает озвучивать нелепые отговорки, пытаясь в очередной раз уйти от выполнения своих обязательств. В частности, накануне он опять заговорил о том, что Армения не будет предоставлять транспортный коридор Азербайджану в Нахчыван через территорию страны, но «обеспечит договоренности о взаимном разблокировании транспортных коммуникаций согласно трехстороннему соглашению». Но разве предоставление коридора в Нахчыван не является частью договорённостей? Более того, Азербайджан согласен на выполнение всех пунктов соглашения, в том числе, по обоюдному снятию транспортных ограничений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Азербайджан готов к работе над полноценным мирным договором. Не раз официальный Баку выражал и готовность работать над разблокированием коммуникаций. Но к чему тогда весь этот популизм армянского руководства? И когда, наконец, Ереван четко объявит о своих намерениях?

Как отметил в беседе с Minval.az российский политолог и журналист Евгений Михайлов, ему в последнее время очень трудно воспринимать любые заявления со стороны армянского политического истеблишмента. Потому как то «они за мир, то за войну, а то и вовсе «верните всё отобранное», и тогда будем говорить».

Как отмечает политолог, создается впечатление, что Ереван находится вне времени, и как будто не он проиграл войну и вынужден был пойти на трёхсторонние договорённости.

«Есть ощущение, что как только Армения получила гарантии со стороны России в лице введенных миротворческих подразделений, так всё закончилось, и они вновь на коне. Но такого не бывает, и история не прощает ошибок лидерам квазигосударств, которые играют на несколько сторон, в результате чего эти квазигосударства становятся просто территориями тех или иных мировых игроков», — скептически отметил российский политолог.

Подобное, по мнению Михайлова, может произойти, если Пашинян не перестанет вести двойную или даже тройную игру, подставляя тем самым своего гаранта в лице России. Последнее заявление армянского премьера о том, что Ереван готов разблокировать коммуникации с Азербайджаном, но не готов дать коридор через свою территорию в Нахчыван — как раз из этой «армянской оперы».

«Это как в русской пословице – «и рыбку съесть, и в воду не лезть». То есть выгоды только Армении, а Азербайджан как победитель не получит никаких преимуществ от уже подписанных Ереваном обязательств», — подчеркнул Евгений Михайлов.

Опять же регулярные провокации с обстрелами азербайджанских позиций под прикрытием российских миротворцев, по его словам, говорят скорее о том, что Армения старается ввергнуть регион в новую и более страшную войну, где она сама не будет принимать участие, так как армянских воинов в Армении уже просто не осталось, и все уехали торговать и работать в другие страны, сбежав от экономического коллапса, в который вверг страну Никол Пашинян.

А воевать, по мнению Еревана, должны Франция и США — и это в том случае, если на провокации не поведётся Москва, а еще Еревану удастся ввести в Карабах под видом миротворцев войска стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отмечает политолог.

«При этом у меня есть стойкое ощущение, что уже в ближайшее время терпение у России закончится и она предпримет кардинальные шаги для принуждения Ереван к подписанию мирного договора, а перед этим, — к полной делимитации и демаркации границ», — резюмировал Михайлов.

В. Мансуров

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Cуд Лиона аннулировал незаконные соглашения с карабахскими сепаратистами

27 августа, 14:30

Апелляционный суд Лиона подтвердил, что Шуша — азербайджанскйи город, чем разочаровал армянское лобби.

Суд аннулировал так называемую «хартию о сотрудничестве», незаконно подписанную в 2015 году по настоянию армянского лобби городами Сент-Этьен, Бур-ле-Валанс, Десин-Шарпье, где проживают преимущественно французы армянского происхождения, с представителями сепаратистского режима ранее находившихся под оккупацией Шуши и Ходжавенда.

Несмотря на все старания армянского лобби, Апелляционный административный суд Лиона категорически заявил о незаконности подписанного документа и аннулировал его. При этом армянам еще пришлось и оплатить судебные издержки.

Отметим, что на протяжении 2013-2020 годов французскими органами местного самоуправления разных уровней (регионы, департаменты, города, коммуны) было принято в общей сложности 28 незаконных актов (хартии, декларации, резолюции, заявления и т.д.), связанных с ранее оккупированными территориями Азербайджана.

15 таких незаконных документов было подписано с регионом Овернь-Рона-Альпы со столицей в городе Лион, где проживает много армян. Посольство Азербайджана во Франции проделало большую работу по признанию этих так называемых «хартий» недействительными, обратившись для этого в суд.

«Так называемые «хартии о дружбе», аннулированные Апелляционным административным судом Лиона, были подписаны тремя городами именно этого региона Франции (Бург-лес-Валанс — 5 октября 2014 г., Десине-Шарпье — 25 сентября 2017 г. и Сант-Этьен — 21 октября 2018 г.) с представителями сепаратистского режима ранее оккупированной Шуши и Ходжавенда. В результате работы, проделанной посольством Азербайджана во Франции, Гренобльский (6 июня 2019 года) и Лионский (19 сентября 2019 года) апелляционные административные суды аннулировали эти незаконные документы. Под давлением армянской общины главы муниципалитетов подали апелляционные жалобы. Мы же получили официальное уведомление о том, что Апелляционный административный суд Лиона отклонил все три жалобы и оставил в силе ранее принятые решения об аннулировании», — подчеркнул посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

Дипломат отметил, что отмена всех нелегальных документов является приоритетом посольства, но Шуша, духовная столица нашей страны, была особой темой.

«Мы не можем допустить узаконивания оккупации наших земель местными дашнаками и членами ASALA, действующими сообща с продажными французскими политиками», — отметил дипломат.

Следует отметить, что в результате усилий нашего посольства 10 незаконных документов уже аннулированы различными французскими судами. 4 из них отклонены в апелляционной инстанции, 3 незаконных документа рассматриваются в суде, а по другим незаконным документам ведутся дела.