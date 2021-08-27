Евгений Михайлов: «Терпение у России скоро закончится, и она предпримет кардинальные шаги для принуждения Еревана»

Как известно, с логикой у армянского руководства все очень непросто. В лучшем случае она существуют в рамках высокопарного популизма, мало связанной с действительностью. Стартовавшие вновь в Москве переговоры трехсторонней комиссии по разблокированию транспортных коммуникаций проходят сегодня на фоне странных заявлений премьер-министра Пашиняна. Никол Воваевич продолжает озвучивать нелепые отговорки, пытаясь в очередной раз уйти от выполнения своих обязательств. В частности, накануне он опять заговорил о том, что Армения не будет предоставлять транспортный коридор Азербайджану в Нахчыван через территорию страны, но «обеспечит договоренности о взаимном разблокировании транспортных коммуникаций согласно трехстороннему соглашению». Но разве предоставление коридора в Нахчыван не является частью договорённостей? Более того, Азербайджан согласен на выполнение всех пунктов соглашения, в том числе, по обоюдному снятию транспортных ограничений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Азербайджан готов к работе над полноценным мирным договором. Не раз официальный Баку выражал и готовность работать над разблокированием коммуникаций. Но к чему тогда весь этот популизм армянского руководства? И когда, наконец, Ереван четко объявит о своих намерениях?

Как отметил в беседе с Minval.az российский политолог и журналист Евгений Михайлов, ему в последнее время очень трудно воспринимать любые заявления со стороны армянского политического истеблишмента. Потому как то «они за мир, то за войну, а то и вовсе «верните всё отобранное», и тогда будем говорить».

Как отмечает политолог, создается впечатление, что Ереван находится вне времени, и как будто не он проиграл войну и вынужден был пойти на трёхсторонние договорённости.

«Есть ощущение, что как только Армения получила гарантии со стороны России в лице введенных миротворческих подразделений, так всё закончилось, и они вновь на коне. Но такого не бывает, и история не прощает ошибок лидерам квазигосударств, которые играют на несколько сторон, в результате чего эти квазигосударства становятся просто территориями тех или иных мировых игроков», — скептически отметил российский политолог.

Подобное, по мнению Михайлова, может произойти, если Пашинян не перестанет вести двойную или даже тройную игру, подставляя тем самым своего гаранта в лице России. Последнее заявление армянского премьера о том, что Ереван готов разблокировать коммуникации с Азербайджаном, но не готов дать коридор через свою территорию в Нахчыван — как раз из этой «армянской оперы».

«Это как в русской пословице – «и рыбку съесть, и в воду не лезть». То есть выгоды только Армении, а Азербайджан как победитель не получит никаких преимуществ от уже подписанных Ереваном обязательств», — подчеркнул Евгений Михайлов.

Опять же регулярные провокации с обстрелами азербайджанских позиций под прикрытием российских миротворцев, по его словам, говорят скорее о том, что Армения старается ввергнуть регион в новую и более страшную войну, где она сама не будет принимать участие, так как армянских воинов в Армении уже просто не осталось, и все уехали торговать и работать в другие страны, сбежав от экономического коллапса, в который вверг страну Никол Пашинян.

А воевать, по мнению Еревана, должны Франция и США — и это в том случае, если на провокации не поведётся Москва, а еще Еревану удастся ввести в Карабах под видом миротворцев войска стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отмечает политолог.

«При этом у меня есть стойкое ощущение, что уже в ближайшее время терпение у России закончится и она предпримет кардинальные шаги для принуждения Ереван к подписанию мирного договора, а перед этим, — к полной делимитации и демаркации границ», — резюмировал Михайлов.

В. Мансуров