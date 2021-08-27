Эксперт: «После теракта в Кабуле США нарастят свое военное присутствие в Афганистане и на Ближнем Востоке»

Обстановке в Афганистане напряжена до предела — в результате взрывов у аэропорта Кабула, по последним данным, погибли более 100 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. По меньшей мере 28 человек из числа погибших — талибы. Общее количество пострадавших, по оценкам СМИ, свыше 1,3 тыс. Известно, что днем 26 августа в Кабуле прогремело два взрыва. Первый — в районе аэропорта, второй — неподалеку от отеля Baron, где останавливались военные и репортеры из Великобритании. Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

В свою очередь, Джо Байден заявил, что США сделают все возможное, чтобы наказать тех, кто стоит за терактом. «Те, кто осуществил это нападение, а также все, кто намерен причинить вред Америке, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Мы найдем вас и заставим заплатить. Террористы нас не остановят», – заявил американский лидер.

Между тем, по мнению, директора аналитического центра «Разумные Решения», кыргызского эксперта-международника Эсена Усубалиева, принимая во внимание последние события, стоит учесть, что традиционные для США приемы и методы, благодаря которым во многих случаях оправдывались вовлеченность Вашингтона в те или иные события на Ближнем и Среднем Востоке, работают и сейчас.

«Конечно, я далек от мысли, что США сами спровоцировали террористический акт, чтобы оправдать возвращение в Афганистан, либо продолжение своей деятельности по противодействию терроризму на территории этой страны. Но, как мне кажется, этот теракт приведет к тому, что Вашингтон не только сохранит свое военно-стратегическое присутствие в регионе, но и продолжит наращивать его за счет проведения военных операций на территории Афганистана, а также Ближнего и Среднего Востока, в частности», — отметил он.

По словам Усубалиева, после захвата власти талибами в Афганистане, многие эксперты размышляли о том, почему такие террористические организации как «Исламское государство Харасан» и другие подразделения Аль-Каиды сохраняли молчания. Теперь же стало ясно, что после этого взрыва они заявили о себе, напомнили о том, что они по-прежнему существуют, и то, что их деятельность будет вновь активизирована на территории Афганистана. И тем самым эти организации хотели показать, что при дальнейшем распределении полномочий власти в стране следует учитывать и их.

«Понятно, что за взрывами талибы не стоят и, думаю, что этот теракт дает четко понять, что «Талибан» – это отдельная сила, есть и другие силы – находящиеся на территории страны террористические организации, деятельность которых направлена на срыв мира, стабильности, порядка в Афганистане», — резюмировал Эсен Усубалиев.

В.Мансуров