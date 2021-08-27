Эксперт: «После теракта в Кабуле США нарастят свое военное присутствие в Афганистане и на Ближнем Востоке»

27 августа, 12:32

Обстановке в Афганистане напряжена до предела — в результате взрывов у аэропорта Кабула, по последним данным, погибли более 100 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. По меньшей мере 28 человек из числа погибших — талибы. Общее количество пострадавших, по оценкам СМИ, свыше 1,3 тыс. Известно, что днем 26 августа в Кабуле прогремело два взрыва. Первый — в районе аэропорта, второй — неподалеку от отеля Baron, где останавливались военные и репортеры из Великобритании. Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

В свою очередь, Джо Байден заявил, что США сделают все возможное, чтобы наказать тех, кто стоит за терактом. «Те, кто осуществил это нападение, а также все, кто намерен причинить вред Америке, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Мы найдем вас и заставим заплатить. Террористы нас не остановят», – заявил американский лидер.

Между тем, по мнению, директора аналитического центра «Разумные Решения», кыргызского эксперта-международника Эсена Усубалиева, принимая во внимание последние события, стоит учесть, что традиционные для США приемы и методы, благодаря которым во многих случаях оправдывались вовлеченность Вашингтона в те или иные события на Ближнем и Среднем Востоке, работают и сейчас.

«Конечно, я далек от мысли, что США сами спровоцировали террористический акт, чтобы оправдать возвращение в Афганистан, либо продолжение своей деятельности по противодействию терроризму на территории этой страны. Но, как мне кажется, этот теракт приведет к тому, что Вашингтон не только сохранит свое военно-стратегическое присутствие в регионе, но и продолжит наращивать его за счет проведения военных операций на территории Афганистана, а также Ближнего и Среднего Востока, в частности», — отметил он.

По словам Усубалиева, после захвата власти талибами в Афганистане, многие эксперты размышляли о том, почему такие террористические организации как «Исламское государство Харасан» и другие подразделения Аль-Каиды сохраняли молчания. Теперь же стало ясно, что после этого взрыва они заявили о себе, напомнили о том, что они по-прежнему существуют, и то, что их деятельность будет вновь активизирована на территории Афганистана. И тем самым эти организации хотели показать, что при дальнейшем распределении полномочий власти в стране следует учитывать и их.

«Понятно, что за взрывами талибы не стоят и, думаю, что этот теракт дает четко понять, что «Талибан» – это отдельная сила, есть и другие силы – находящиеся на территории страны террористические организации,  деятельность которых направлена на срыв мира, стабильности, порядка в Афганистане», — резюмировал Эсен Усубалиев.

В.Мансуров 

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Cуд Лиона аннулировал незаконные соглашения с карабахскими сепаратистами

27 августа, 14:30

Апелляционный суд Лиона подтвердил, что Шуша — азербайджанскйи город, чем разочаровал армянское лобби.

Суд аннулировал так называемую «хартию о сотрудничестве», незаконно подписанную в 2015 году по настоянию армянского лобби городами Сент-Этьен, Бур-ле-Валанс, Десин-Шарпье, где проживают преимущественно французы армянского происхождения, с представителями сепаратистского режима ранее находившихся под оккупацией Шуши и Ходжавенда.

Несмотря на все старания армянского лобби, Апелляционный административный суд Лиона категорически заявил о незаконности подписанного документа и аннулировал его. При этом армянам еще пришлось и оплатить судебные издержки.

Отметим, что на протяжении 2013-2020 годов французскими органами местного самоуправления разных уровней (регионы, департаменты, города, коммуны) было принято в общей сложности 28 незаконных актов (хартии, декларации, резолюции, заявления и т.д.), связанных с ранее оккупированными территориями Азербайджана.

15 таких незаконных документов было подписано с регионом Овернь-Рона-Альпы со столицей в городе Лион, где проживает много армян. Посольство Азербайджана во Франции проделало большую работу по признанию этих так называемых «хартий» недействительными, обратившись для этого в суд.

«Так называемые «хартии о дружбе», аннулированные Апелляционным административным судом Лиона, были подписаны тремя городами именно этого региона Франции (Бург-лес-Валанс — 5 октября 2014 г., Десине-Шарпье — 25 сентября 2017 г. и Сант-Этьен — 21 октября 2018 г.) с представителями сепаратистского режима ранее оккупированной Шуши и Ходжавенда. В результате работы, проделанной посольством Азербайджана во Франции, Гренобльский (6 июня 2019 года) и Лионский (19 сентября 2019 года) апелляционные административные суды аннулировали эти незаконные документы. Под давлением армянской общины главы муниципалитетов подали апелляционные жалобы. Мы же получили официальное уведомление о том, что Апелляционный административный суд Лиона отклонил все три жалобы и оставил в силе ранее принятые решения об аннулировании», — подчеркнул посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

Дипломат отметил, что отмена всех нелегальных документов является приоритетом посольства, но Шуша, духовная столица нашей страны, была особой темой.

«Мы не можем допустить узаконивания оккупации наших земель местными дашнаками и членами ASALA, действующими сообща с продажными французскими политиками», — отметил дипломат.

Следует отметить, что в результате усилий нашего посольства 10 незаконных документов уже аннулированы различными французскими судами. 4 из них отклонены в апелляционной инстанции, 3 незаконных документа рассматриваются в суде, а по другим незаконным документам ведутся дела.