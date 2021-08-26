НАТО: Черное море очень важно для нас

Восстанавливая сегодня эти территории, мы восстанавливаем историческую справедливость. К сожалению, наш народ на протяжении долгих лет сталкивается с несправедливостью. В 20-х годах ХХ века по нашему народу были нанесены два больших удара. Первый – в 1920 году. В то время советская власть отделила Зангезур, являющийся нашей исторической землей, от Азербайджана и присоединила его к Армении. После этого азербайджанцы в данном регионе подверглись депортации. А второй – в 1923 году, когда на нашей территории было создано искусственное образование – Нагорно-Карабахская автономная область. Для ее образования не было никаких оснований – ни исторических, ни географических, ни экономических. Никаких оснований не было. Просто на наши земли было внедрено это искусственное тело, чтобы оно оставалось как живая бомба, которая взорвется в нужное время. Так и случилось. 7 июля 1923 года была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Ее центральным городом стал наш поселок Ханкенди, который назвали именем палача Степана Шаумяна — Степанакертом. По нашему народу было нанесено два больших удара. Впоследствии тоже были удары. В 1940-1950-х годах с территории Армении – древних азербайджанских земель — были депортированы азербайджанцы. В конце 1980-х годов поднял голову армянский сепаратизм и советская власть на это не отреагировала. Напротив, сепаратистов подстрекали, их покровители бросали нам вызов. Отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана и присоединение его Армении было тезисом, который был вброшен в советское время. Он был вброшен через две недели после ухода Гейдара Алиева из власти. Видимо, такие планы существовали давно. Но фактор Гейдара Алиева, его решительность и сила не позволяли, чтобы они подняли голову. Именно тогда и взорвалась та живая бомба, которая была заложена в Азербайджане в 1923 году. Тогдашнее азербайджанское руководство просто не было к этому готово или же не смогло выполнить свой служебный долг. В некоторых случаях совершило предательство. В конечном итоге де-факто Нагорно-Карабахская автономная область была отделена от Азербайджана еще в советское время. Там был создан особый комитет, для руководства им из Москвы был послан проармянски настроенный человек. Фактически объединившись там с армянами, против нас вели работу.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и карабахскими гази.

«Азербайджанцы уже стали беззащитными на своей родной земле. Последующая история известна. Мы же обращаем эту историю, эту антиазербайджанскую политику вспять. Мы проделали работу, которая некоторым и не снилась. Сегодня мы полностью владеем положением в регионе, говорим свое слово, освободили оккупированные земли. Сейчас мы закрепляемся на этих землях.

Я вижу, что в некоторых печатных органах говорится, что Азербайджан освободил 7 районов. Это не соответствует действительности. Освободил 7 районов, но наряду с этим освободил город Шуша, наряду с этим освободил Гадрут, наряду с этим освободил 60 процентов Ходжавендского района, освободил поселок Суговушан. Поэтому мы освободили большую территорию, чем 7 районов. Стратегическое значение этих районов налицо. Любой человек, посмотрев на карту, может увидеть, что Азербайджан владеет господствующими стратегическими пунктами как в Карабахском регионе, так и на армяно-азербайджанской границе. Если 7 июля 1923 года было трагедией нашего народа, то в 2021 году мы уже закрыли эту черную страницу. 7 июля уже останется в истории как прекрасная дата. Потому что 7 июля 2021 года мною был подписан Указ о создании Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зон, была восстановлена историческая справедливость», — отметил Ильхам Алиев, слова которого приводит АзерТадж.