Ильхам Алиев: Враг, терпя поражение на поле боя, хотел выместить это на гражданских лицах



После войны более 9 тысячам человек предоставлены социальные выплаты. В среднем каждому человеку предоставлены две выплаты.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и карабахскими гази, рассказывая о государственной заботе о них, передает АзерТадж.

Отметив, что раненые и потерявшие здоровье военнослужащие обеспечиваются самыми современными протезами, глава государства сказал: «Им созданы такие возможности, закуплены протезы последнего поколения. По предоставленной мне информации, более 180 человек нуждаются в протезах, 140 из них уже обеспечены ими, и эти протезы возвращают их к нормальной жизни. Они могут нормально ходить, бегать и даже играть в футбол. Это тоже составная часть нашей политики, потому что я неоднократно говорил, что мы должны уделять постоянное внимание людям из самой уязвимой категории и в период прошедшей после Первой Карабахской войны мы делаем это в рамках материальных возможностей. Когда возможностей было мало, делали мало, когда возможностей было больше, делали больше, но делали, делаем и сегодня и будем делать».

Президент подчеркнул, что необходимо построить тысячи новых домов для людей, потерявших свое имущество в период войны.

«Потому что ненавистный враг, терпя поражение на поле боя, хотел выместить это на гражданских лицах. Многие наши города находились под постоянным обстрелом. Их обстреливали из артиллерии, бомбили запрещенными бомбами, бомбами с белым фосфором, баллистическими ракетами. В результате этих вероломных обстрелов погибли более ста гражданских лиц, среди которых были женщины и дети, тысячи людей потеряли свое имущество. Поэтому сегодня проводится эта работа, строятся тысячи домов, значительная часть уже построена», — отметил глава государства.