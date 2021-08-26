Ильхам Алиев поздравил президента Молдовы

26 августа, 14:59


Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Молдова Майе Санду по случаю 30-летия независимости Молдовы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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СМИ: Талибы арестовали экс-президента Афганистана Хамида Карзая

26 августа, 15:02

В доме экс-президента Афганистана Хамида Карзая в Кабуле прошел обыск. Талибы отправили его под домашний арест, лишили охраны и автомобилей, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные источники.

Арестован также глава Совета по национальному примирению Абдулла Абдулла.