Коротченко: Как Азербайджан может договариваться с Арменией, когда сами армяне между собой договориться не могут

Второй день подряд в парламенте Армении происходят потасовки между представителями правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционных «Айастан» и «Честь имею».

Накануне депутат от блока «Честь имею» Анна Мкртчян назвала парламентариев от фракции «Гражданский договор» «сторонниками капитулянта», после чего была выведена силами службы безопасности из зала, процесс сопровождался дракой. Произошло все после представления премьером страны Николом Пашиняном новой программы правительства Национальному собранию.

Сегодня представитель правящей фракции Айк Саркисян заявил, что все министры обороны, при которых «за деньги или по звонку освобождались от армии – предатели родины». В ответ экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, возглавляющий фракцию «Айастан», бросил в него бутылку. После чего бутылки стали летать в оппонентов со всех сторон. Но и на этом взаимные оскорбления с нецензурной бранью не закончились и депутаты – оппозиционные и провластные — еще несколько раз схватились, избивая друг друга ногами.

Ситуацию и зданию «Москва-Баку» прокомментировал политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Очевидно, это лицо нынешней власти в Армении, лицо «демократии… Здесь, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Проблема заключается в отсутствии политической культуры депутатов нового армянского парламента, в отсутствии терпимости к иной точке зрения. И, самое главное, наблюдая за тем, как бывший министр обороны Армении Сейран Оганян швыряет бутылки с водой в своего политического противника (ведь можно и убить так…), фактически развязывая «боевые действия» в стенах армянского парламента, сразу вопрос, кто устраивает вооруженные провокации на армяно-азербайджанской границе отпадает сам собой. Сцены абсолютно безобразные. Очевидно, армянские военнослужащие еще менее сдержанны, чем бывший министр обороны Армении. Естественно, они устраивают провокации, стреляют. Но им за это ничего не будет. Как не будет депутатам за метание бутылками в оппонентов.

То, что происходит в армянском парламенте — постыдные вещи, за это надо лишать депутатского мандата. Для репутации Армении это все имеет крайне-крайне негативный эффект.

Мы помним сцену линчевания бывшего спикера парламента Армении Арарата Мирзояна в центре Еревана после подписания Пашиняном трехстороннего заявления по карабахскому урегулированию. Человек чудом выжил. Вопрос, как он сейчас будет выполнять обязанности министр иностранных дел Армении… Потому что после того, как ногами били по голове….

Мы помним террористов в стенах парламента Армении, которые в 1999 году застрелили спикера Национального собрания Демирчяна. Поэтому дракам в парламенте удивляться не приходится. Это родовые пятна идеологии коллаборациониста Гарегина Нжде на лице армянского парламентаризма. Нетерпение, попытка заткнуть рот оппоненту силовым путем. Это методы полутеррористические, а не парламентские.

Так не должна себя вести ни власть, ни оппозиция, тем более, если они представляют избирателей. Оппозиция обещала, что она не даст спокойной жизни власти, вот она и не дает, пытается бросить тень на власти. Но, на самом деле, бросает ее на саму же себя. Разве это конструктивная политическая борьба? Это смешно, если бы не было так грустно. Так что оппозиция в равной степени себя дискредитирует.

Вчера в парламенте представителям Службы безопасности пришлось растаскивать депутатов. Это же жуткие сцены. Народные избранники ведут себя как какие-то гопники. Ну если ты не согласен с оппонентами, приведи иную точку зрения, аргументами добейся, чтобы твоя точка зрения превалировала. А когда вместо аргументов используется физическое насилие – это, мягко говоря, не вызывает ничего, кроме стыда.

Мы теперь понимаем, почему Армения неконструктивно себя ведет. Мы понимаем первопричины – люди не могут договориться между собой. Как они тогда могут договориться с внешним миром, с соседними странами, ответственно и конструктивно себя вести и принимать адекватные решения….

Международные партнеры всё это видят. Макрон на это что-то скажет? Нет, он будет в десна целоваться с Пашиняном. У него впереди выборы, ему нужны голоса французских армян. Все будут на безобразие в парламенте закрывать глаза. Как закрыли глаза на линчевание Арарата Мирзояна. Хоть одна правозащитная организация тогда высказалась? Нет. Зато американцы и французы всегда готовы учить демократии Азербайджан, а сейчас пытаются реанимировать то сепаратистское образование, которое существовало в Карабахском регионе Азербайджана. Здесь двойные стандарты – что выгодно, то и делают. Поэтому никто и не заметит, никто и не осудит… Просто выводы нужно делать практического плана, в том числе и в России – насколько надежны, конструктивны, договороспособны наши армянские коллеги.

Мы не раз ранее слышали и призывы к физической расправе над Николом Пашиняном. И в Армении, и со стороны некоторых армянских представителей в России. И никто за них не понес никакой ответственности, что удивительно. Никакого уголовного дела, ничего. После подобных сцен хочется пожелать обеспечить безопасность Никола Пашиняна. Пусть хотя бы бронежилет носит, когда посещает парламент.

Поэтому новая программа правительства Армении – это все пустые заявления, «прекрасное далеко», которое, по-видимому, никогда не наступит. Мы это все проходили уже. Программа, которую Армения избрала, она ее не только не выполнит, но и провалит.

По карабахскому блоку у меня, увы, тоже негативный прогноз. Все эти заявления по готовности к разблокированию, делимитации границы с Азербайджаном, армянская сторона будет увязывать в итоге с вопросом статуса Карабаха. Вот сейчас уже заговорили опять о неких принципах… Будут пытаться задействовать Минскую группу ОБСЕ, в частности, американцев и французов, увязать все это в один пакет с пресловутым статусом Карабаха. Вот, что они будут делать. И истинной целью этого звучащего словоблудия – реанимация незаконного сепаратистского образования. Старая заезженная пластинка, которую мы слышали, видели 30 лет. И эту идею армянская сторона будет маскировать под готовность к разблокированию транспортных связей и делимитации.