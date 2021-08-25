В Бангладеш умерла самая маленькая корова в мире

В Бангладеш умерла корова Рани, которую считали самой маленькой в ​​мире. Об этом 24 августа сообщил таблоид Mirror.

Рост двухлетней Рани составлял 51 сантиметр, а вес – 28 килограммов. Хозяин коровы Хасан Ховладар отправил заявку на включение животного в Книгу рекордов Гиннесса, но ее не успели рассмотреть.

В конце августа Рани отправили на лечение в ветеринарную клинику после того, как заметили, что ее живот раздулся. Через несколько часов после осмотра она скончалась.

Выяснилось, что смерть спровоцировало переедание.