В Бангладеш умерла самая маленькая корова в мире

25 августа, 17:30

В Бангладеш умерла корова Рани, которую считали самой маленькой в ​​мире. Об этом 24 августа сообщил таблоид Mirror.

Рост двухлетней Рани составлял 51 сантиметр, а вес – 28 килограммов. Хозяин коровы Хасан Ховладар отправил заявку на включение животного в Книгу рекордов Гиннесса, но ее не успели рассмотреть.

В конце августа Рани отправили на лечение в ветеринарную клинику после того, как заметили, что ее живот раздулся. Через несколько часов после осмотра она скончалась.

Выяснилось, что смерть спровоцировало переедание.

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США не будут отвечать за кабульский аэропорт после ухода своих войск

25 августа, 19:29

Соединенные Штаты не будут отвечать за обеспечение безопасности аэропорта Кабула после завершения операции по эвакуации и вывода оттуда американских военных.

Об этом заявил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Когда миссия закончится и мы уйдем <…>, аэропорт больше не будет ответственностью США», — сказал он (цитата по ТАСС).