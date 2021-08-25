Отношения России и Турции партнерские, кроме темы Крыма, заявил Песков

Отношения России и Турции носят не декларативный, а партнерский характер, основывающийся на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, но есть разногласия по теме Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российско-турецкие отношения в целом носят партнёрский характер, причем не только декларативный, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий. К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной», — сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что Россия исполнена терпения дальше разъяснять турецким коллегам, ровно, как и другим странам, «реальное положение дел с этим российским регионом».

«Мы считаем, что любые разногласия нужно решать путем диалога. Мы готовы к диалогу, готовы разъяснять реальное положение дел, и готовы разъяснять те заблуждения, которым предаются многие страны в отношении Крыма», — сказал он.