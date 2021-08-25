«Ситуация очень похожа на проблему Карабаха»: украинские политологи о «Крымской платформе»

Проведение саммита «Крымская платформа», собравшего под своей крышей 14 глав государств и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, продемонстрировало, что немало стран в мире все еще не считают Крым российской территорией. Напомним: всего в «Крымской платформе» приняли участие представители 46 стран и международных организаций, в том числе все страны Евросоюза. Между тем Сергей Лавров, министр иностранных дел России, называл саммит очередным «шабашем», а официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предупредила его участников «о последствиях». Как может повлиять на нынешнюю ситуацию проведение данного саммита, повлияет ли он на «крымский вопрос» в практическом плане, и не испортятся ли отношения России и Турции из-за участия Анкары в форуме?

По мнению украинского военного обозревателя и политолога Олега Старикова, при нынешнем геополитическом раскладе, в котором оказался Киев после 2014 года, решение президента Владимира Зеленского и его команды поднять вопрос о возвращение республики Крым было поддержано всеми в Украине. По его словам, дело в том, что предыдущий президент страны Петр Порошенко все свое внимание сфокусировал исключительно на возврате отдельных районов Луганской и Донецкой области Украины, а вопрос Крыма отошел на второй план.

«Поэтому все действия президента Зеленского по проведению столь высокостатусного мероприятия и приглашению участников из разных стран в Украине считают правильным. Все принятые и подписанные странами-участниками документы будут носить рекомендательный характер и иметь информационный повод для того, чтобы на всех международных площадках поднимать эти документы перед Российской Федерацией. Все это очень хорошо визуализировано на международном уровне, запротоколировано верно и обстоятельно», — отметил украинский политолог в беседе с Minval.az.

При этом, Стариков посетовал на то, что нынешней украинской власти будет сложно задействовать необходимый политический ресурс для эффективного решения вопросов, поднятых на «Крымской платформе», и переломить ситуацию, потому что вопрос Крыма очень серьезен и решить его не так уж просто.

Другой украинский политолог Вячеслав Ковтун также считает, «Крымская платформа» – это прежде всего возращение в повестку дня вопроса Крыме.

«Долгое время этот вопрос был в тени, говорили только о Донбассе. Теперь все увидели, что Европа, ведущие страны Запада, НАТО и Евросоюз помнят об этой проблеме и активно участвуют в «Крымской платформе». Россия же посчитала, что тема закрыта. Москве стало очень неприятно, когда ей напомнили о том, что полуостров был аннексирован незаконно. Отчасти это напоминает ситуацию с Нагорным Карабахом – Азербайджан долго ждал своего часа, и вот он наступил. Наконец, была возвращена территория, которая по праву принадлежит ему. Украина идет, похоже, тем же путем, мы актуализировали проблему Крыма, и я думаю, что это шаг сделан в верном направлении», — отметил политолог в беседе с Minval.az.

По мнению Ковтуна, эффективность «Крымской платформы» будет зависеть от действий Украины и ее дипломатов, и готовности Запада поддерживать в этом вопросе Киев. Судя по тому, что отношения России и США, России и Запада находятся в состоянии почти стопроцентной «заморозки», такая поддержка будет оказана и это станет инструментом, на который Москва постоянно будет вынуждена реагировать.

«Поэтому, я позитивно отношусь к этой новой формуле и с оптимизмом ожидаю перспектив «Крымской платформы», как инструмента по принуждению России к переговорам по Крыму, и вовлечению ее в этот формат», — отметил украинский политолог.

Что касается участия Турции в Крымской платформе, ее министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, то, по мнению украинского политолога, это говорит о том, что Анкара действует последовательно, и точка зрения президента Эрдогана о непризнании аннексии Крыма поддерживается в практической политике.

«Я не думаю, что такая позиция будет изменена, поскольку такая страна, как Турция, претендующая на роль региональной державы или, я бы даже сказал — лидера региона, не пойдет на размен своих позиций. Конечно, русские туристы нужны для Турции, но как показывает опыт Египта – пять лет без «руссо туристо» – вопрос решаемый и не является каким-то критическим для страны. Поэтому, я думаю, что позиция Турции обоснована тем, что она — член НАТО и союзник США, таким образом поддерживает базовые европейские принципы по соблюдению основ международного права», — заключил наш собеседник.

Вадим Мансуров