На проведение «Евровидения» претендуют 5 итальянских городов

Пять городов Италии — Милан, Болонья, Пезаро, Римини и Турин — претендуют на проведение песенного конкурса «Евровидение» в 2022 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Il Messaggero.

Отмечается, что из 17 городов, выразивших заинтересованность в проведении мероприятия, заявки прислали 11. По итогам инспекций представители Европейского вещательного союза (ЕВС) и государственного итальянского телевидения RAI исключили кандидатуры шести городов, включая Рим.

Итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni стала победителем международного конкурса «Евровидение-2021» в Роттердаме, набрав 524 балла. Это победа Италии стала третьей в истории «Евровидения» и первой с 1990 года.