Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане показала нежизнеспособность режимов Запада

24 августа, 21:25

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане показала нежизнеспособность режимов, которые Запад пытается строить по всему миру.

Как он заявил во время видеоконференции на 11-й ежегодной встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, тенденция навязывания народам объединения чуждых идеалов, «выдаваемых за так называемые универсальные демократические ценности», вызывает тревогу.

«Насколько жизнеспособны режимы, которые на их основе Запад пытается строить по всему миру, мы с вами видели буквально неделю назад в Афганистане», — цитирует его ТАСС.

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G7 поставила «Талибану» серьезное условие

24 августа, 20:41

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с «Талибаном».

«Как G7 мы сегодня согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с «Талибаном», возможно, в Кабуле будет правительство «Талибана», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главное условие, которое ставит G7 — талибы должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

«Условие номер один, которое мы ставим как G7, — обеспечить безопасную эвакуацию для желающих выехать до и после 31 августа. Некоторые скажут, что ”талибы” отвергнут это условие, но G7 обладает большой мощью в экономическом, дипломатическом и политическом плане», — отметил он.

Премьер-министр заявил, что G7 согласна в будущем контактировать с талибами, но Афганистан не должен вновь превратиться в очаг терроризма, а девочки до 18 лет должны обязательно получить образование.