Дегати: Аэропорт Физули строится буквально за считанные месяцы

С октября 2020 года по настоящее время я фотографирую разрушения, которые имели место с момента оккупации Карабаха с 1992 года. Но половину отснять пока не удалось. Между тем, восстановительные работы и новые планы, которые начались осуществляться практически сразу, говорят о светлом будущем региона.

Основным препятствием являются миллионы мин, установленных армянскими силами, и даже после подписания трехстороннего соглашения правительство Армении отказывается передавать карты мин, что нарушает все нормы международного права. В результате гибнут мирные жители и задерживается восстановление территорий.

Но проводимые здесь работы — поистине чудо, в частности, аэропорт Физули строится буквально за считанные месяцы.

Первый самолет приземлится здесь 5 сентября! Следите за новостями, чтобы узнать больше о «Карабахском возрождении».

Об этом в соцсети «Инстаграм» написал всемирно известный фотожурналист Реза Дегати, проиллюстрировав свои мысли соответствующими кадрами.