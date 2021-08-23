Дегати: Аэропорт Физули строится буквально за считанные месяцы

24 августа, 00:02

С октября 2020 года по настоящее время я фотографирую разрушения, которые имели место с момента оккупации Карабаха с 1992 года. Но половину отснять пока не удалось. Между тем, восстановительные работы и новые планы, которые начались осуществляться практически сразу, говорят о светлом будущем региона.

Основным препятствием являются миллионы мин, установленных армянскими силами, и даже после подписания трехстороннего соглашения правительство Армении отказывается передавать карты мин, что нарушает все нормы международного права. В результате гибнут мирные жители и задерживается восстановление территорий.

Но проводимые здесь работы — поистине чудо, в частности, аэропорт Физули строится буквально за считанные месяцы.

Первый самолет приземлится здесь 5 сентября! Следите за новостями, чтобы узнать больше о «Карабахском возрождении».

Об этом в соцсети «Инстаграм» написал всемирно известный фотожурналист Реза Дегати, проиллюстрировав свои мысли соответствующими кадрами.

 

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Публикация от Reza Deghati (@rezadeghati)

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Чавушоглу: Крым – это Украина

23 августа, 17:10

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время саммита «Крымской платформы» 23 августа заявил, что это мероприятие «открывает страницу мирного возвращения Крыма Украине».

«Семь лет прошло с момента незаконной аннексии Крыма. Наша поддержка территориальной целостности Украины остается прочной. Наш голос сильно звучит среди других голосов против такого откровенного нарушения международного права. Мы собрались здесь, чтобы подтвердить нашу солидарность и преданность нашей борьбе. «Крымская платформа» – это еще и вопросы людей», – сказал Чавушоглу.

Он напомнил, что в Турции проживает очень много представителей крымскотатарского народа.

«Знаете, есть такая поговорка: «Упасть проще, чем подняться снова». На протяжении истории крымские татары знали, и падения, и взлеты. И мы поддерживаем стремление крымских татар к сохранению единства и независимости Украины. Хочу подчеркнуть необходимость повышения мирового осознание значения этой проблемы – аннексии Крыма. Мы должны вернуть правомочность международного права. Мы понимаем, что легкого решения этой проблемы не существует», – сказал Чавушоглу. Его цитирует Крым.Реалии.

Он выразил сожаление, что международная система, включая механизм и систему ООН, не «очень способствует» деоккупации Крыма.

«Поэтому остается идти мирным и дипломатическим путем, но идти мощно. Я думаю, что этот саммит открывает эту страницу мирного, длительного пути возвращения Крыма в Украину, потому что Крым – это Украина», – сказал министр иностранных дел Турции.

Присутствующие на саммите проводили выступление Чавушоглу аплодисментами.