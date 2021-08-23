Шахиноглу: Мы должны были присоединиться к «Крымской платформе»

Сегодня в столице Украины стартовал форум «Крымская платформа». В работе форума принимают участие представители 44 стран, представленных в НАТО, ЕС, ГУАМ и Совете Европы, большинство — на уровне глав государств или правительств. Напомним, «Крымская платформа» создана МИД Украины совместно с Офисом президента Украины по инициативе и при поддержке Владимира Зеленского.

О планах такой площадки заявляли в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 президент Зеленский призвал страны-участницы присоединиться к созданию такой платформы. Сразу после объявление идеи форума Москва отнеслась к ней со сдержанным оптимизмом. Однако вскоре позиция кардинально изменилась.

Так накануне первой встречи форума спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что «все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Ещё раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу «Крымская платформа», как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на её территориальную целостность». Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит «шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

На данный момент не совсем ясно, принимают ли участие в работе форума представители Азербайджана. Среди стран-участников форума название нашей страны не упоминается. Хотя в сетевой энциклопедии, посвященной «Крымской платформе» указано, что в работе форума примет участие генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев.

В свою очередь руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу в интервью Minval.az напомнил, что многим странам было предложено принять участие в работе форума, в том числе Азербайджану и Турции.

«Зеленский посетил Турцию и провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По имеющейся у меня информации, Азербайджан не представлен на форуме даже на уровне посла Азербайджана в Украине. Считаю, что это не совсем верный подход», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил о том, что официальный Киев, как и Тбилиси, в ходе карабахской войны оказывал политическую поддержку официальному Баку. По словам Шахиноглу, на его памяти, как минимум дважды МИД Украины выступил в поддержку территориальной целостности Азербайджана.

И с этой точки зрения, Баку должен был принять приглашение Киева и присоединиться к работе форума на уровне главы МИД или руководства какого-либо иного министерства.

«Иначе отсутствие Азербайджана на форуме будет воспринято как страх перед Россией. Всем известно, что Москва против проведения данного мероприятия. И если бы мы приняли участие в работе форума, это могло вызвать недовольство в Кремле. В любом случае, ранее мы выразили недовольство по поводу политики и посредничества Москвы, деятельностью российских миротворцев в Карабахе. К тому же нам были переданы не совсем точные минные карты освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана. Мы должны были присоединиться к «Крымской платформе». Сейчас в Москве могут подумать, что мы не приняли приглашение, так как опасаемся недовольства со стороны России. Неужели мы действительно верим, что в случае нашего отсутствия на форуме, Россия предпримет шаги в карабахском направлении, отвечающие нашим интересам? Но мы это не наблюдаем», — подчеркнул Э.Шахиноглу.

Что касается участия в форуме Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана в Испании Алтая Эфендиева, то, по словам Э.Шахиноглу, Эфендиев присоединяется к «Крымской платформе» в качестве Генсекретаря ГУАМ.

«Если бы ГУАМ возглавлял представитель Грузии или Молдовы, он так же принял бы участие в работе форумы в качестве Генсекретаря данной структуры. Отсутствие Генсекретаря на данном форуме было бы воспринято как позор. Хотя Эфендиев азербайджанский дипломат, тем не менее, он занимает должность в ГУАМ, а не в МИД Азербайджана. Я надеялся на то, что нашу страну на форуме хотя бы представит посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова. Однако, по имеющейся у меня информации, и она не примет участие в работе форума», — посетовал он.

Он напомнил о том, что целью проведения данного форума является привлечение внимания к вопросу оккупации Крыма. Хотя проведением одного форума невозможно добиться освобождения оккупированных земель, тем не менее правительство Украины прилагает усилия, чтобы эта проблема не выпала из поля зрения международного сообщества. Помимо этого, Шахиноглу, подчеркнул, что Азербайджан признает территориальную целостность Украины.

«Однако хочу привлечь ваше внимание еще к одному факту. Если мои опасения подтвердятся, то это может отразиться на азербайджано-украинских отношениях. Сегодня в Украине отмечают День национального флага, завтра – День независимости. Обычно в дни празднования дня флага или независимости какого-либо дружественного нам государства здание Центра Гейдара Алиева окрашивают в цвета государственного флага этой страны. Лично я надеюсь, что сегодня или завтра здание Центра Гейдара Алиева окрасят в цвета государственного флага Украины в качестве знака поддержки дружественной нам стране. Если это не произойдет по каким-либо причинам, в том числе и «техническим», то выходит, что мы выстраиваем свою внешнюю политику с оглядкой на Москву. Хотя здание Центра Гейдара Алиева неоднократно окрашивалось в цвета государственного флага многих стран мира. Мы неоднократно подчеркивали, что проводим независимую внешнюю политику. Если мы действительно проводим независимую внешнюю политику, то должны действовать, исходя из национальных интересов Азербайджана, которые диктуют нам необходимость поддерживать тесные отношения с дружественными странами, к примеру, такими, как Украина. Мы не должны зацикливаться на том, что могут подумать в Кремле», — заключил собеседник Minval.az.

Бахтияр Сафаров