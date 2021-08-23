В Армении командира поста заподозрили в подстрекательстве к убийству военных и сексуальном насилии

Командир боевого поста задержан по делу о гибели трех военнослужащих
Командир А.Х. подозревается в подстрекательстве к убийству и насильственных сексуальных действиях в отношении сослуживца, сообщили в Следственном комитете Армении.
19 августа в 01:30 на боевом посту оборонительного участка одной из воинских частей, дислоцированной на юго-восточном направлении границы с Азербайджаном, были обнаружены с огнестрельными ранениями тела рядовых Гора Артаковича Саакяна, Леона Рафаэловича Арутюняна и Мурада Ашотовича Мурадяна. Все погибшие — 2002 года рождения.
В ходе следственных действий выяснилось, что к инциденту причастен командир боевого поста. Он задержан по подозрению в подстрекательстве военнослужащих к убийству, также насильственных сексуальных действиях в отношении другого военнослужащего.