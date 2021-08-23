Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в понедельник, 23 августа, обсуждался вопрос по ситуации в Афганистане. Об этом представитель российского главы рассказал в ходе брифинга с журналистами, передает «Газета.ру».

У представителя Кремля узнали, выступает ли Россия посредником между талибами и сопротивлением Масуда.

«Сегодня обсуждалась линия развития. Это чревато гражданской войной в Афганистане. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», — ответил Песков.

Также пресс—секретарь обратил внимание, что о дипломатическом посредничестве со стороны России речи не идет.